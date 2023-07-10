Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 21:24
Cte ilişik kesme hakkında

Selamlar arkadaşlar Silivri cte ne zaman ilişik kesecek bu konuda bir bilgisi yada duyum alan var mı ?

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