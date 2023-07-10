Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 21:33
Mazeret ataması

Hayırlı akşamlar mazaret ataması hangi ay başlıyor bilgisi olan var mı, şark dilekçesi yazdım sistem de mazeret atama döneminde değerlendirilecektir yazıyor, hangi ay başlıyor bu atama tam olarak ne zaman açıklanır 1 ay oldu yazalı bilgisi olan eş geçmesin lütfen şeflerim


Ateşpls
Aday Memur
10 Temmuz 2023 21:42
Mazeret dönemi olqrak düşünürsek Eylül ayı mazeret dilekçeleri için açıklanma zamanı. Daha önce de acıklanma ihtimali var ama
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