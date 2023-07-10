KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Temmuz 2023 21:45
Kpss 2023/1 tercih

Kpss tercihleri yapan var mı arkadaşlar. Adalet mezunu olupta tercih yapanlar kaç puanla yaptılar. Bilgi almak amaçlı soruyorum. Ben 75 puanla tercih yaptım. Adalet mezunuyum.

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