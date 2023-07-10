KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2023 21:47
Hemşire sıralaması değismemiş

Arkadaşlar merhaba, kardeşim 2022 kpss girdi 6 bin küsür sıralama yapti (hemşirelik) 3. Sinifta sinava girdiği için ilk 2 atamada tercih yapmadi. Şimdi sıralamasına baktığımızda 2 atama yapılmasına rağmen önünden sadece 3 kişi eksilmiş. Burada bir hatamı var acaba ?

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