Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2023 22:11
Usulsüz Çalışmaya Karşı Tutanak

Kolay gelsin arkadaşlar bi arkadaşın durumunu anlatıyorum.

Hastanede çalıştığımız birim tamamen usulsüz şekilde çalıştırılıyor. İdare tarafından şimdiye kadar bi çözüm getirilmedi ve böyle devam ettirilmek isteniyor.

Birim çalışanları olarak usulsüz çalışmaya karşı yapılacak/meydana gelecek hatalardan, yanlışlardan sorumlu olmadığımıza dair bir yazı yazmak istiyoruz.

Bu yazıyı yazar isek meydana gelecek bir sorunda kendimizi kurtarabilir miyiz? Yazıyı evrak kayıttan geçirip numara almamız mı gerekiyor? Sicil çalışanı baş hekim kabul etmiyor diye bizim yazıyı/tutanağı almama evrak kayıta koymama yetkisi var mı? Böyle birşey olursa ne yapmalıyız?

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