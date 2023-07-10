Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 22:11
Memura kurum dışı kavgada soruşturma açılır mı?

Mesai saatleri disinda ve kurum disinda memur memuru darp etmiş olsa soruşturma geçirir mi?


mefistofalessss
Aday Memur
10 Temmuz 2023 22:17

Adlı bir soruşturma varsa idari soruşturma zaten acilir. Hatta açığa bile alınabilir.


Matrix01
Aday Memur
10 Temmuz 2023 22:30

Emin misin? Memurun özel hayatı idari sorusturmaya girmez diye biliyorum ben.

mefistofalessss, 19 dk. önce

Adlı bir soruşturma varsa idari soruşturma zaten acilir. Hatta açığa bile alınabilir.


isimsizkahraman01
Aday Memur
10 Temmuz 2023 22:34
Biraz detay verirseniz yardımcı olabiliriz. Olay nedir?
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