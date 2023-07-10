Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 22:25
Memurlar.Net Maaş Robotu Neden Hala Güncellenmedi?

Maaş robotunun güncel halini bekliyoruz değerli memurlar.net editörleri ve yöneticileri. Teşekkürler.


Dümenden Haydar
Memur
10 Temmuz 2023 22:28

Güncellendi diye biliyorum tekrar dener misiniz


Akademik7224
Şef
10 Temmuz 2023 22:35

Evet güncellenmiş doğruya yakın veriler. Özür dilerim başlık için boşuna meşguliyet oldu.

Dümenden Haydar, 8 dk. önce

Güncellendi diye biliyorum tekrar dener misiniz

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