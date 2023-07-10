Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


10 Temmuz 2023 22:49
Avrasya Araştırmaları Doktora (başvurmalı miyim)

Merhaba herkese , Ohu Avrasya arastirmalari bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencisi aliyor. Lisans derecesiyle doktoraya başvuruluyormus galiba . Sizce direkt doktora yapmanın bir avantajı olur mu ? Bir de şartlarda sosyal bilimlerin herhangi bir dalindan mezun olmak diyor. Bölümum kamu yönetimi . Nasıl bir bağlantı olur bilmiyorum Avrasya arastirmalariyla . Kısacası emek harcamaya değer mi, önü açık mi ?

Yokdil 90

ALES 88

Lisans ortalamam 3.20

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