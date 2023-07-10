Eş Durumu tayini hakkında

Değerli öğretmenlerim sizlere bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim. Ben ve eşim aynı İlin farklı ilçelerinde görev yapıyoruz. Eş durumu tayininde ben il merkezine tayin isteyebilir miyim acaba yoksa eşimin bulunduğu ilçeye mi tayin istemek zorundayım? Teşekkür ederim

Değerli öğretmenlerim sizlere bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim. Ben ve eşim aynı İlin farklı ilçelerinde görev yapıyoruz. Eş durumu tayininde ben il merkezine tayin isteyebilir miyim acaba yoksa eşimin bulunduğu ilçeye mi tayin istemek zorundayım? Teşekkür ederim