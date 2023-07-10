Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 23:04
Eş Durumu tayini hakkında
Değerli öğretmenlerim sizlere bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim. Ben ve eşim aynı İlin farklı ilçelerinde görev yapıyoruz. Eş durumu tayininde ben il merkezine tayin isteyebilir miyim acaba yoksa eşimin bulunduğu ilçeye mi tayin istemek zorundayım? Teşekkür ederim

melcea
Daire Başkanı
10 Temmuz 2023 23:05

Eger buyuksehirdeyseniz esinizin calistigi ilceye, bir de ikamet ettigi ilceye isteyebilirsiniz.


beyazdag06
10 Temmuz 2023 23:06
Yok hocam büyük şehir değil. Onun ilçesine mi istemek zorundayım yoksa il merkezine isteyebilir miyim?
melcea, 1 saat önce

Eger buyuksehirdeyseniz esinizin calistigi ilceye, bir de ikamet ettigi ilceye isteyebilirsiniz.


spock
Daire Başkanı
10 Temmuz 2023 23:17

Ya ikametine ya da çalıştığı yere gidebilirsin. Bir de, başlığa "hakkında" diye yazmana gerek yok. Orası zaten mesajının ne hakkında olduğunu yazdığın bir yer. "Elma meyvesi" demek kadar saçma oluyor.


beyazdag06
10 Temmuz 2023 23:20
Tmm hocam Bi dahaki başlıkta dikkat ederim :) Hocam böyle diyim şuan zaten il merkezinde yaşıyoruz ikimiz de ilçeye gidiş geliş yapıyoruz yani ikimizin de ikameti il merkezinde. Eş durumu tayininda il merkezine gidebilir miyim?
spock, 51 dk. önce

Ya ikametine ya da çalıştığı yere gidebilirsin. Bir de, başlığa "hakkında" diye yazmana gerek yok. Orası zaten mesajının ne hakkında olduğunu yazdığın bir yer. "Elma meyvesi" demek kadar saçma oluyor.

Toplam 4 mesaj

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