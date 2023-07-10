Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 23:24
Ekders 10 bin tl olur mu

26 saat ders, haftada 4 saat bep, 12 saat nöbet, 8 saat dyk. Eylül den itibaren bu olacak. 10 bin tl ollur mu?


borsacımemur
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:25

Olmayacaksa BEP yapmıcan


Yondaimeminato
Şef
10 Temmuz 2023 23:29

12 saat nasıl nöbet oluyor aylık mı ?


borsacımemur
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:32

3*4=12 nöbet


Rafaello
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:33
Bu sitede editör yok mu ? Öğretmenlerle dalga geçen bu adamı engellesin lütfen

Yondaimeminato
Şef
10 Temmuz 2023 23:34

Haftalık yaklaşık olarak 2.300TL ek ders alırsın hocam. Bazı aylarda artan günler oluyor. O aylarda ek dersini bin tl fazla düşün.


borsacımemur
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:34

Ortalama 5 belletmenlik var. O da bayağı para yapıyor.


borsacımemur
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:38

Editor, beni neden engellesin? Yaz kursu yok mu, ek dets alınmıyor mu, çalışan öğretmen çift ekders almıyor mu?


Rafaello
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:50
Yaz kursu nerede? Biz alamıyoruz dyk yok çoğu yerde. Destek odası yok bizde 22 saat derse giriyordum ek dersim 4000 'ı hiç geçmedi. %17.55 zamlı haliyle bile 5000 olmaz. Öğretmenlerin itibarina saldırıp durma.
borsacımemur, 31 dk. önce

Editor, beni neden engellesin? Yaz kursu yok mu, ek dets alınmıyor mu, çalışan öğretmen çift ekders almıyor mu?

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