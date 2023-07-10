Öğretmen çocuklarına bursluluk sınavıns katılım hakkı

Şimdiye dek aldığı maaşla göze batan/ÇOK ZENGİN sayılarak 2 çocuklu ve tek çalışan öğretmen ailesinde çocuklar BURSLULUK SINAVINA başvuramıyordu!!?

İlk defa bu yıl OGRETMEN'İN bu şartlarda fakir olduğu anlaşıldı ve bursluluğa girme hakkı verildi!!?

Öte yandan öğretmen çocuğunun sınıfında olan bir esnaf/sanayici ailesi aylık 50-60 bin kazanmasına rağmen düşük vergi/maaş gösterip çocuğu taaa 5. Sınıfta bursluluğu kazanıp almaya başlamıştır, bu adaletsizliği kendi çocuğundan işiten hangi öğretmen buna üzülmez ki!!?

Ülkede Adalet kime göre adalet!!?

Neyse ki MEB nihayet büyük bir lütufta bulundu, ya bulunmasa nolurdu!!?