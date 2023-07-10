Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 23:27
Öğretmen çocuklarına bursluluk sınavıns katılım hakkı

Şimdiye dek aldığı maaşla göze batan/ÇOK ZENGİN sayılarak 2 çocuklu ve tek çalışan öğretmen ailesinde çocuklar BURSLULUK SINAVINA başvuramıyordu!!?

İlk defa bu yıl OGRETMEN'İN bu şartlarda fakir olduğu anlaşıldı ve bursluluğa girme hakkı verildi!!?

Öte yandan öğretmen çocuğunun sınıfında olan bir esnaf/sanayici ailesi aylık 50-60 bin kazanmasına rağmen düşük vergi/maaş gösterip çocuğu taaa 5. Sınıfta bursluluğu kazanıp almaya başlamıştır, bu adaletsizliği kendi çocuğundan işiten hangi öğretmen buna üzülmez ki!!?

Ülkede Adalet kime göre adalet!!?

Neyse ki MEB nihayet büyük bir lütufta bulundu, ya bulunmasa nolurdu!!?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik meslek kanunu iptal olur muİl İçi Kontenjanlar?Şube Müdürlüğü SınavıŞube Müdürlüğü Sınavı15 Temmuz Maaş Bordrosu Hakkında SoruEk dersler ne zaman yatarEk ders ücreti yatmadıPromosyonlar ne olacak şimdi? Temmuz maaş rapor ekranı açıldıEbs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !

Sözlük

yaparım ki ben bunu 1 rip 1 ben bilmem eşim bilir 2 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 tamirat 1 yama 1 özledim seni 2 pirpirim 1 onu da dinlemem lazım 2 çam reçinesi 1

Son Haberler

11 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıFenerbahçe, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurduBiden, Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladıABD, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediğini bildirdiİzmir'de suya yüzde 43,48 zam yapıldı

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok