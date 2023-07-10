Seyyanen zam (8 bin tl)

8 bin tl olan seyyanen zam ağustos ayında mı ödenecek? Bilgisi olan var mı bu ay sadece %17,55 oranında mı zam alacağız?

8 bin tl olan seyyanen zam ağustos ayında mı ödenecek? Bilgisi olan var mı bu ay sadece %17,55 oranında mı zam alacağız?