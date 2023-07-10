Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 23:27
Seyyanen zam (8 bin tl)
8 bin tl olan seyyanen zam ağustos ayında mı ödenecek? Bilgisi olan var mı bu ay sadece %17,55 oranında mı zam alacağız?

ankaralı0987
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:30

Bildiğim kadarıyla farklarla birlikte bu ay içinde yatacak


kendineehakimm
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:31
İnşallah öyle olur ona göre harcamamyaptım :( ama arkadaşlar mutemete sorduk 8 bin yatmayacak gibi bir şey demişler hüsrana uğradım
ankaralı0987, 39 dk. önce

Bildiğim kadarıyla farklarla birlikte bu ay içinde yatacak


ankaralı0987
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:33

Bizim müdüre ilçeden farklarla birlikte yatacak diye yazı gelmiş


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 23:33

Yetistirirlerse temmuz 15 hesapta, 14 günlük fark maaşın içinde olmaz


kendineehakimm
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:34
İnşallah teşekkürler bilgi için
ankaralı0987, 36 dk. önce

Bizim müdüre ilçeden farklarla birlikte yatacak diye yazı gelmiş


ankaralı0987
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:34

Bende öyle yazdım hcm


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 23:34

Bazı kurumlar farkı maaştan sonra yatırıyor, benim kurum temmuzun 13 ünde yatırır


kendineehakimm
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:36
Evet bizde fark daha sonra yatıyor ama ben farkı sormuyorum 8 bin seyyanen zam da yatar dimi
murat_326, 35 dk. önce

Bazı kurumlar farkı maaştan sonra yatırıyor, benim kurum temmuzun 13 ünde yatırır


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 23:36

Bazı kurumlar farkı maaştan sonra yatırıyor, benim kurum temmuzun 13 ünde yatırır


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 23:37

8000 temmuzda zor gibi görünüyor


kendineehakimm
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:38
Neden :(
murat_326, 32 dk. önce

8000 temmuzda zor gibi görünüyor


xyzs
Şef
10 Temmuz 2023 23:45

Bu hafta TBMM den geçer ay sonuna doğru ek bordroyla hesabınıza yatar. Kanunlaşmayan birşeyi yatıram


kendineehakimm
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:47
Temmuzunki yatacak yani dimi
xyzs, 24 dk. önce

Bu hafta TBMM den geçer ay sonuna doğru ek bordroyla hesabınıza yatar. Kanunlaşmayan birşeyi yatıram


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 23:47

Yarın genel kurula verilecekmi, yetisecekmi muamma


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 23:52

8000 temmuzun sonlarına doğru yatar, keşke erken yatsa


kendineehakimm
Aday Memur
10 Temmuz 2023 23:53
Evet ya ona göre haecama yaptım ben :(
murat_326, 17 dk. önce

8000 temmuzun sonlarına doğru yatar, keşke erken yatsa


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 23:56

Bu ayki ödemem 19 bin ,hapı yuttum


xyzs
Şef
11 Temmuz 2023 00:00

Evet Temmuz'un ki 15 temmuz değilde atıyorum 25 Temmuz'da yatar 30 Temmuz'da yatar vs mecliste ne zaman yasalaşırsa ödeme süreci başlar

kendineehakimm, 22 dk. önce
Temmuzunki yatacak yani dimi

kendineehakimm
Aday Memur
11 Temmuz 2023 00:01
Teşekkür ederim ;)
xyzs, 9 dk. önce

Evet Temmuz'un ki 15 temmuz değilde atıyorum 25 Temmuz'da yatar 30 Temmuz'da yatar vs mecliste ne zaman yasalaşırsa ödeme süreci başlar

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