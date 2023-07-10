KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Temmuz 2023 23:30
Tayin Hakkı Nasıl Olur

Bakanlıklara bağlı sadece Ankara'da teşkilatı olan başkanlıklarda bakanlığın farklı şehirdeki teşkilatına tayin hakkı olur mu? ( Örneğin Özelleştirme İdaresine atanıp sonrasında Hazine Bakanlığı'nın farklı şehirdeki teşkilatına tayin olmak)

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