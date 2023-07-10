KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Temmuz 2023 23:31
Tayin Hakkı Nasıl Olur

Bakanlıklara bağlı sadece Ankara'da teşkilatı olan başkanlıklarda bakanlığın farklı şehirdeki teşkilatına tayin hakkı olur mu? ( Örneğin Özelleştirme İdaresine atanıp sonrasında Hazine Bakanlığı'nın farklı şehirdeki teşkilatına tayin olmak)

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar Programcılığı merkezi atamaDHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayliKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2023/1 Merkezi atamaTürkiye Taş Kömürü Tekniker2023 önlisans merkezi atama şoför kadrosuBipolar teşhisi ve KPSSTEDAŞ - Dava Takip MemuruMuhasebeden tercih yapacak olanlar bakabilir mi4B den KİT'e geçiş

Sözlük

üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 ayakkabı 1 böcekten korkan erkek 2 sude 3 pirpirim 1 rip 1 sezen aksu çalıyor 4 Bugün olanlar 2 Loraks 1 baharat 1

Son Haberler

11 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıFenerbahçe, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurduBiden, Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladıABD, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediğini bildirdiİzmir'de suya yüzde 43,48 zam yapıldı

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok