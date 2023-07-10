Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


10 Temmuz 2023 23:55
696 khk ile kadroya geçiş
696 khk ile kadroya geçme hakkı verildi ama o zaman ben tazminatımı alıp kadroya geçmedin (özel nedenlerden dolayı) şuan tekrar başvuru yapsam kadroya alınır mıyım nasıl bir yol izlemem lazım

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