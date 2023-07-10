696 khk ile kadroya geçiş

696 khk ile kadroya geçme hakkı verildi ama o zaman ben tazminatımı alıp kadroya geçmedin (özel nedenlerden dolayı) şuan tekrar başvuru yapsam kadroya alınır mıyım nasıl bir yol izlemem lazım

696 khk ile kadroya geçme hakkı verildi ama o zaman ben tazminatımı alıp kadroya geçmedin (özel nedenlerden dolayı) şuan tekrar başvuru yapsam kadroya alınır mıyım nasıl bir yol izlemem lazım