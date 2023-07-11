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Editörler : oto-danisman-expert


11 Temmuz 2023 00:13
Corolla 1.33 life 2016 Model Hakkında

Merhaba arkadaşlar, bugün ilk kez Corolla 1.33 life modelini kullandım. Düşük viteslerde sanki hafif bir titreme hissediyorum. Bazen de sanki araç öne doğru hafiften atılıyor gibi. Araçla hızlanirken motorun değişik bir sesi oluyor. Bu arada aracı ilk sahibinden aldım ve ekspertizi temiz çıktı. Sizce bu modellerde bunlar normal midir? Y

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