MEB / Adaylığı henüz kalkmayan öğretmen Eş durumu tayini

Merhabalar; kadroya 16 Haziran itibari ile geçtim. Ağustos ayında aile birliğini sağlamak için eş durumu olmuyor deniliyor. Peki 1 yıl sonra bu mümkün mü yoksa 3 yıl sonra mı? Bu konu da gerçekten net bilgi sahibi olan yazabilir mi ? Eşim üniversitede akademisyen. Ben ücretsiz iznim bitti ve göreve başlar baslamaz kadroya geçtim. Adaylık durumum henüz kalmadı. Zorunlu görev muaf şuan. Teşekkürler

Merhabalar; kadroya 16 Haziran itibari ile geçtim. Ağustos ayında aile birliğini sağlamak için eş durumu olmuyor deniliyor. Peki 1 yıl sonra bu mümkün mü yoksa 3 yıl sonra mı? Bu konu da gerçekten net bilgi sahibi olan yazabilir mi ? Eşim üniversitede akademisyen. Ben ücretsiz iznim bitti ve göreve başlar baslamaz kadroya geçtim. Adaylık durumum henüz kalmadı. Zorunlu görev muaf şuan. Teşekkürler