Taahhüt Edilmiş Memur Emeklisi Zammını Dahi Alamadınız Feshedin Kendinizi

Memur Sendikacılığı Yapın Ya Da Feshedin Kendinizi ; Kamu Görevlileri Sendikalarından Ayrı "Devlet

Memurları"Sendikaları Kurulsun .Memurlar Anayasanın 128. Maddesinde ?memurlar ve diğer kamu görevlileri? ifadesiyle unvanları açıkça belirlenmiş , atanmaları çalışmaları ve emeklilikleri özel kanunla düzenlenmiş asli ve sürekli devlet personelidir. Diğer kamu görevlilerinden Anayasal olarak ayrılmıştır. Memurun çalışanıdaemekliside tek statüdedir. diğer sigortalılardan farklı durumdadır. Emekliliklerinde prim günü vb. tek başına bir şey ifade etmez mesela ek gösterge değişikliği ile aynı primi ödedikleri kişilerin altına inebilir veya üstüne çıkabilir maaşları, dolayısıyla memur emeklisine diğer sigortalılardaki gibi maaş hesaplaması yapılmamalı, yapılmadıda zaten Bu sebeplerle Memur Emeklisi Bağkur Ssk Emeklisi İle Aynı Kapsamda Değerlendirilmemeli .Memurunasli ve sürekli devlet personeli olması sebebiyle grev hakkı yoktur mesela özlük hakları bu sebeplede pazarlık imkanı düşük olduğu için geri kalabilir normaldir ama bununla birlikte hakları güvenceleride vardır mesela iş güvenceleri vardır ama yer değiştirmeye de tabidirler . İşten çıkarılamazlar ama diğer kamu görevlileri işten çıkarılabilir. o sebeple sözleşmelilerin maaşları daha yüksektir bu yüzden devlet tasarruf edecekse memurlar dışındaki diğer personeline ilişkin işten çıkarma dahil önlemler uygulayabilir bizde yapılmışmıdır. hayır bizde sözleşmeliler hem çok daha yüksek maaş aldı bu gerekçeyle yıllarca , birde üstüne kadroya geçirildiler Madem memurluk özellikli değil niye sözleşmeliler yıllarca kadroya geçmek için çalıştılar. kamu görevlileri sendikaları memuru unutup sözleşmeliler için çalışıp durdu o yüzden devlet memurlarının ayrı sendikası olmalıdır memuru diğer kamu görevlileri dahil özlük olarak görece savunamamaları sürekli kayba uğramasına geri düşmesine engel olamadılar çünkü. şimdide memur un emeklisinin normal ?sigortalı gibi değerlendirilmesine ses çıkarmıyorlar ya arkadaş . ?maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. ?artışları memur emeklilerimize de uygulayacağız? şeklinde yazılı açıklama mevcut, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da netti ?? memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak ?emeklilerine de? yansıyacak? bu taahhüt mevzuat ve teamüllere uyumlu zaten. bu taahhüt varken bile memur emeklisinin hakkını savunamadılar çıkıp 2 tv ye ?zaten mevzuata uygun taahhüt var memur emeklilerinin durumu ayrı diğer emeklilerimizle bir değerlendirilmemeli? diyemediler seyrettiler seyrediyorlar diyorlarki Genel Kurulda düzeltilmeli sen seyredersen nasıl düzelir. Genel kurulda görüşülmeden önce memur için bir çaba gösterin. 30 yıllık işçi emeklisi maaşı kamudaki daire başkanınkine denk deniliyordu 2017 de memurlar nette, böyle olmaz düzeltilmeli deniliyordu.yüzdelik artışlarda iyicede kopuyor. bu arkadaşlarda şimdi memur sendikacılığı yapacaklarına tüm emekliler için sızlanıyorlar sana ne arkadaş zaten senin emeklinin çok üstünde maaş alıyorlar çalışanıda senin çalışanından fazla alıyor senin ne işin olur diğer emeklilerle/işçilerle memuru savun 1 kere Allah rızası için. Taşerona kadro düzenlemesinde hiç müdahil oldun mu olmadın şimdi söylesen ne olur. "çalışma barışı bozuluyor" diye bozulacağı o günde belliydi dedin mi bu işi böyle- yapmayın demedin bugün ne diyorsun " en düşük memur maaşı işçi maaşına eşit olsun" hak eden vasıflı eski işçi için bir şey demem ama genel işlerle özellikle Taşeron düzenlemesi kaynaklı işlerle karşılaştırma yaparak bu teklifi yapıyorsan ve çalışma barışı da bozuldu diyorsan sendikacılık yapmayacaksın bırakacaksın. çalışan memurlar; bu mesele emekli düşünsün meselesi değildir bu, devlet memurluğu statüsünün ve özlük haklarının zayıflaması demektir sigortalı kamu çalışanı olmak demektir ayırmaksızın söylüyorum bu yaklaşımla memur sendikacılığı olmaz. memur, haklarıyla orantılı yükümlülüklere katlanıyor bunun yasal çerçevesi var. Bu gidişle Taşerondan kadro alınanların 5 seneye memur yapılmasını , onlara ve ilaveten bağkur ssk emeklilerine de hususi pasaport verilmesini destekleyip kazanım açıklamaları yaparsınız ya işinizi yapın yada bırakın!!! (NOT: EYT nin kamuya getireceği yük belliydi bunun memur emeklilerine yansıması olmasını ya o zaman ya şimdi engellemeye çalışmanızda gerekirdi)