KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 01:02
2023/1 İnşaat Mühendisi

Selam herkese.

Tercih yapılacak kurumlar hakkında pek bir şey bilmiyorum. Hangi kurumda çalışmak daha rahattır maaş, ikramiye, imkanlar, haklar vs. hakkında bilgi verebilecek olan var mı?

-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

-Eti Maden

-Gelir İdaresi Başkanlığı

-Maden ve Petrol İşleri

-Meteoroloji

-Tarım İşletmeleri

-TMO

-TEİAŞ

-Türkiye Kömür İşletmeleri

Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

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