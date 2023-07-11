Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 01:02
Polislik ve Merkezi Atama

Sevgili memurlar.net üyeleri,

Efendim bilgi birikiminiz ve hayat tecrübelerinize dayanarak arada kaldığım bir konuda yardımlarınıza ihtiyacım var.

30.Dönem Pomem eğitimine direkt olarak hakkım saklanmış bulunmakta kısmetse.

Diğer husus merkezi atamada Kocaeli ve Balıkesir illerinde gelir idaresine ?şoför? ünvanına başvurarak kadro kazanma hakkımda söz konusu.

Beklentim Bursa?da yaşamak olduğundan her iki meslek grubunda da gerek Bursa?da yaşama ihtimalimin hangisinde yüksek ve nasıl bir yol izlemem konusunda bana yardımcı olabilmeniz ve hangisinin daha sağlıklı bir seçim olabileceği konusunda bilgilerinize ihtiyacım var.

Saygılarımla.


ushersurnamee
Aday Memur
11 Temmuz 2023 01:19
Polislik son çaren olsun.. Ben olsam şöför olurdum ne iş yaptığım belli olurdu.. Hayatta kalma riskim olmaz yarın ne çalışıcam ek görev olucak mı demez yıllık iznime istediğim tarihte çıkardım zorunlu doğu görevim olmazdı.. Şöför ol emniyete bulaşma derim ve ben 7 yıldır bu meslekteyim düşün yani daha yolun yarısı bile değil..

highlighte
11 Temmuz 2023 01:23

Çok teşekkür ederim yorumunuz için.

ushersurnamee, 20 dk. önce
Polislik son çaren olsun.. Ben olsam şöför olurdum ne iş yaptığım belli olurdu.. Hayatta kalma riskim olmaz yarın ne çalışıcam ek görev olucak mı demez yıllık iznime istediğim tarihte çıkardım zorunlu doğu görevim olmazdı.. Şöför ol emniyete bulaşma derim ve ben 7 yıldır bu meslekteyim düşün yani daha yolun yarısı bile değil..
Toplam 2 mesaj

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