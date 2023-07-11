Polislik ve Merkezi Atama

Polislik son çaren olsun.. Ben olsam şöför olurdum ne iş yaptığım belli olurdu.. Hayatta kalma riskim olmaz yarın ne çalışıcam ek görev olucak mı demez yıllık iznime istediğim tarihte çıkardım zorunlu doğu görevim olmazdı.. Şöför ol emniyete bulaşma derim ve ben 7 yıldır bu meslekteyim düşün yani daha yolun yarısı bile değil..

Polislik son çaren olsun.. Ben olsam şöför olurdum ne iş yaptığım belli olurdu.. Hayatta kalma riskim olmaz yarın ne çalışıcam ek görev olucak mı demez yıllık iznime istediğim tarihte çıkardım zorunlu doğu görevim olmazdı.. Şöför ol emniyete bulaşma derim ve ben 7 yıldır bu meslekteyim düşün yani daha yolun yarısı bile değil..