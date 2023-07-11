KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 01:45
Vücut kitle indeksi 27.09

Bu yani 27,09 kitle indeksi ile eleniyor muyuz geçiyor muyuz?

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