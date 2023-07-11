Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 02:52
Hükümetin Emekliyi Perişan Etmesi

Evet bugün ettikleri yetmiyormuş gibi bize verdikleri zamnları bile ek ödemeden verip emekliliğimize yansıtmamaya çalışıyorlar. Daha bugünden 20-30 sene sonra alacağımızı eksiltmeye çalışıyorlar.

Bizden çok daha basit işlerde çalışan işçilere ise "ama onlar işçi" deyip en yüksekten yatırıyorlar

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