KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Temmuz 2023 03:15
Piyade Komando Subayı Olmak

Merhabalar üniversite mezunuyum ama her zaman asker olmak istemişimdir. Özellikle Bordo Bereli olmak. Piyade ile ilgili açılmış tüm konuları okudum ve bana göre bir meslek hatta hayat biçimi olduğuna karar verdim. Fakat küçükken damdan düştüm ve kafama platin takılacak bu subayliga bir engel olur mu ? Herhangi bir iz görülmüyor ben bunu heyette veya sağlıkta söylemesem ileride kendimi değil ama arkadaşlarımı tehlikeye sokacak bir durum olur mu? Hayatım boyunca kafama çok darbe aldım hiç de bir şey olmadı. Gayet sağlıklı hissediyorum kendimi herhangi bir sorunum yok.

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