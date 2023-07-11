Öğrenci nakli Hk.

İyi günler arkadaşlar eş durumundan batıya tayinim çıktı çocuğum doğuda ilkokulda özel okuldaydı batıda devlet okuluna nakil yaptıracağım. 1 sorum özel okuldan devlet okuluna geçerken e-devlet üzerinden yapılmıyormuş nasıl bir yol izleyeceğiz. 2. Sorum ise gittiğimizde okulların kontenjan yok gibi bir cevap vermesi söz konusu mu teşekkür ederim

İyi günler arkadaşlar eş durumundan batıya tayinim çıktı çocuğum doğuda ilkokulda özel okuldaydı batıda devlet okuluna nakil yaptıracağım. 1 sorum özel okuldan devlet okuluna geçerken e-devlet üzerinden yapılmıyormuş nasıl bir yol izleyeceğiz. 2. Sorum ise gittiğimizde okulların kontenjan yok gibi bir cevap vermesi söz konusu mu teşekkür ederim