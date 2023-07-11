Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 03:52
Öğrenci nakli hk
İyi günler arkadaşlar eş durumundan batıya tayinim çıktı çocuğum doğuda ilkokulda özel okuldaydı batıda devlet okuluna nakil yaptıracağım. 1 sorum özel okuldan devlet okuluna geçerken e-devlet üzerinden yapılmıyormuş nasıl bir yol izleyeceğiz. 2. Sorum ise gittiğimizde okulların kontenjan yok gibi bir cevap vermesi söz konusu mu teşekkür ederim

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