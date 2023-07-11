Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2023 08:07
Tayinde maaş kaybı

Merhaba tayin durumunda ilişik kesme ve yeni yere başlama arasında geçen zaman diliminde maaş kaybı olur mu, maaş kaybı olmaması için hangi gün ilişik kesilip diğer yere başlanmalıdır. Teşekkürler

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