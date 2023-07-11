Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 08:27
Zam 1 temmuzdan itibaren diyor
Haber sitelerinde zam 1 temmuzdan itibaren geçerli olacak diyor onzaman 8 bin tl nin farkında alabilecekmiyiz net bi bilgi varmı bunla alakalı

Hasankeyf38
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 08:46

8000 15 inden geçerli


Android60
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 09:01

Ya kardeşim sen haber sitesine inanacagına aç kanun metnini oku kanunda 15 ı diyor


asyali59
Aday Memur
11 Temmuz 2023 09:08
Seyyanen zam yetişmiyor maaş farkları ile birlikte verilecek oda temmuz un sonuna doğru

entropimen
Şef
11 Temmuz 2023 09:32
Kanunu okuduk güzel kardeşim acaba son dakka bir ayarlama mı yaptılar diye sordum
Android60, 2 saat önce

Ya kardeşim sen haber sitesine inanacagına aç kanun metnini oku kanunda 15 ı diyor


akbey aslan
Şef
11 Temmuz 2023 09:52
Bugün genel kurula geliyor kardes 15 inden itibaren gecerli sadece sadece yüzde 17,55 lik zammın farkını alacaz seyyanen zammın farki yok
entropimen, 1 saat önce
Kanunu okuduk güzel kardeşim acaba son dakka bir ayarlama mı yaptılar diye sordum
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