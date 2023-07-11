Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2023 08:40
Banka promosyonu

arkadaşlar merhaba ben bi kamu kurumunda memurum istifa etmeyi düşünüyorum bi kaç ay önce banka promosyonu almıştım istifa edince kalan ayları geri veriyor muyuz


E.Kayı Han
Editor
11 Temmuz 2023 08:55

Kurumunuz ile banka arasında imzalanan sözleşmeye bakmak lazım.

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