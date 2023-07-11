KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 08:49
Apron Memurluğu tercihinde bulunanlar

Havacılık mezunları arkadaşlar. Bu alımda 30 apron memuru alınıyor. Kaç puanla nereleri yazdınız? Sonuçlardan önce bir tablo yapalım kendimizce diyorum. Benim puan 85,60

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