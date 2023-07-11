Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 09:06
Dışişleri Bakanlığı

Merhaba. Bakanlıkta çalışan merkez memurları (mühendis-şef-vhki vs)hitaben yazıyorum. Bakanlıkta çalışma koşulları nasıl acaba? lojman maaş vs . Ayrıca yurtdışı ile ilgili merkez memurlarının görevlendirme yapılabiliryormu ? Teşekkür ederim saygılar

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