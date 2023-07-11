Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 09:10
Askerlik hizmet süresi

Arkadaşlar merhaba, 22/03/2020 tarihinde atanıp göreve başladım sözleşmeli öğretmen olduğum sürede 6 ay normal askerlik yaptim ve göreve geri döndüm. Şuan kadroya geçtiğim için bu 6 aylık askerlik süresini hizmet süresine ekletebilme hakkım var mı yoksa bu süre bir kayıp mıdır ? Simdiden verdiginiz cevaplar icin cok tesekkur ediyorum


onur6319
Aday Memur
11 Temmuz 2023 09:57

Askerlik yaptığınız yerin puanını alabiliyorsunuz. İlçe meme terhis belgesi verin hallederler.

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