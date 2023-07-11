Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 09:11
Mutemetler Buraya ?

Maaşları yaptınız mı yoksa bugün ki genel kurul oylaması mı bekleniyor ?


civil_eng06
Şef
11 Temmuz 2023 09:18

HMB yüzdelik orana göre tebliği yayınladı. Maaşlar yapılır. Kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra da ek bordro yapılır.


Aslantasx2
Aday Memur
11 Temmuz 2023 09:20

Maaşlar yapıldı sistem kapandı.seyyanen verilecek ilave ödeme yasalaşması halide bu ay içinde ödenir


volkanv38
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 09:30

tüm kurumlarda maaşlar yapıldı yasanın çıkmasının beklenmemesi konusunda zaten maliye bakanlığı talimat verdi çünkü daha bugün yasa meclisten geçecek birkaç gün içinde cumhurbaşkanı onaylayıp resmi gazetede yayınlanacak ardından maliye bakanlığının bu ödemenin nasıl yapılacağına dair genelge çıkartıp kbs nin ona göre tekrar düzenlenmesi gerekiyor bunlar yapıldıktan sonra kbs yeniden ek bordro yapılmak üzere açılacak anca o zaman 8000 tl lik ek ödeme ödenebilir hale gelecek. İnşallah kanun görüşmeleri uzamayıp bugün meclisten onaylanırsa haftasonuna kadar resmi gazetede yayınlanır pazartesi günü de diğer işlemler bitirilirse salı günü ek bordrolar yapılabilir. Tabi ek bordroların onaylanıp ödeme yapılması da yine birkaç günü bulur.

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