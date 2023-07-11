Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 09:23
Seçimden önce memura emekliye verilen sözler
Seçim geçti ama verilen sözlerin hiç birisi tam olarak yerine getirilmiyor, orasından burasından budanarak bak işte verdiğimiz sözü tuttuk diyecekler. Cumhurbaşkanı 1-En düşük memur maaşı 22000 tl olacak dedi 10500 olan en düşük memur maaşı 20420 oldu. 2-En düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından az olmayacak dedi işçilere ilave %15 hesaba katılmadı 3-Memurlara verdiğimiz zam aynen emeklilere de yansıyacak dedi, emeklilere sadece %25 verildi. Daha geçmişte de bunun onlarca örneği var, kısaca karşılarında muhalefet olmayınca ve vatandaşta haline razı olunca ortaya bu tablo çıkıyor.Allah bildiği gibi yapsın diyorum.

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