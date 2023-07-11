Seçimden önce memura emekliye verilen sözler

Seçim geçti ama verilen sözlerin hiç birisi tam olarak yerine getirilmiyor, orasından burasından budanarak bak işte verdiğimiz sözü tuttuk diyecekler. Cumhurbaşkanı 1-En düşük memur maaşı 22000 tl olacak dedi 10500 olan en düşük memur maaşı 20420 oldu. 2-En düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından az olmayacak dedi işçilere ilave %15 hesaba katılmadı 3-Memurlara verdiğimiz zam aynen emeklilere de yansıyacak dedi, emeklilere sadece %25 verildi. Daha geçmişte de bunun onlarca örneği var, kısaca karşılarında muhalefet olmayınca ve vatandaşta haline razı olunca ortaya bu tablo çıkıyor.Allah bildiği gibi yapsın diyorum.

Seçim geçti ama verilen sözlerin hiç birisi tam olarak yerine getirilmiyor, orasından burasından budanarak bak işte verdiğimiz sözü tuttuk diyecekler. Cumhurbaşkanı 1-En düşük memur maaşı 22000 tl olacak dedi 10500 olan en düşük memur maaşı 20420 oldu. 2-En düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından az olmayacak dedi işçilere ilave %15 hesaba katılmadı 3-Memurlara verdiğimiz zam aynen emeklilere de yansıyacak dedi, emeklilere sadece %25 verildi. Daha geçmişte de bunun onlarca örneği var, kısaca karşılarında muhalefet olmayınca ve vatandaşta haline razı olunca ortaya bu tablo çıkıyor.Allah bildiği gibi yapsın diyorum.