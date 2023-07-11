Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2023 09:47
Acil bakar mısınız

kırıkkale üniversitesine DSP(diğer sağlık personeli) olarak atandım tıbbi sekreter olarak.lakin çoğu yerde SB alıma çıktığında sorunsuz bir şekilde oraya geçiş yapabilceğimi belirrti bu konu hakkında fikri olanlar lütfen yardımcı olabilirmi.

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