Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 09:50
4/b den Sağlık Bakanlığına

Merhaba, ben bir üniversitede sözleşmeli büro personeliyim önlisans olarak atandım ama kendi alanıma atanmak istiyorum eğer sağlık bakanlığı aldım açarsa cezasız oraya geçebilir miyim yoksa bir sene cezalıya mı düşerim?

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