KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 10:02
Giresun İl Özel İdare mi TTK zonguldak mı?
Arkadaşlar ikisi arasında kaldım. Puanım yüksek. Hani ikisinden birisini yazsam muhakkak gelecek. Siz hangisini tavsiye edersiniz? Çalışanlar ne düşünüyor, maaşlar, şartları ortamı nasıldır?

Hüseyin Sargın
11 Temmuz 2023 10:04

Tamam da ne işi?


işletmeci94
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 10:07
Vhki, büro personeli.
Hüseyin Sargın, 32 dk. önce

Tamam da ne işi?


Hüseyin Sargın
11 Temmuz 2023 10:14

Özel idarelerde, lise mezunu ve YH sınıfı maaşı şu anda 24-25 arası. Ama lisans mezunu GİH 26-27 arasıdır. TTK hakkında bilgi sahibi değilim.

işletmeci94, 29 dk. önce
Vhki, büro personeli.

işletmeci94
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 10:19
Teşekkürler hocam.
Hüseyin Sargın, 22 dk. önce

Özel idarelerde, lise mezunu ve YH sınıfı maaşı şu anda 24-25 arası. Ama lisans mezunu GİH 26-27 arasıdır. TTK hakkında bilgi sahibi değilim.

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