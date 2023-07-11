Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 10:29
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 24 NİSAN 2023 PERSONEL ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASINI BEKLEYENLER

Arkadaşlar soruşturması biten var mı,benim gibi bekleyenler varsa,bilgi akışı için watsap grubu kuralım mı

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Kamu işçisiyken sözleşmeli personeli kazanıp memurluğa geçenlerBecayis4B den Kadroya4b'li olarak çalışırken Merkezi Atama'da tercih vermek4b sözleşmeli personel aylıksız izin uzatılabilir miTayin vermiyorlar 4b sözleşmeli atanıp gitmemek hakkındaFeragat önemli!!!

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