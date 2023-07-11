Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2023 10:37
Sağlık Bakanlığı komisyonu ne zaman toplanıyor ?

Engellilik nedeni ile tayin dilekçesi verdim. 5 Hazirandı. Hala bir ses yok. 1,2 haftaya olur demişti Özlük Birimi ama 1 ayı geçti. Sağlık bakanlığını arıyorum asla ulaşamıyorum. Bilgisi olan varsa ise yardımcı olabilir mi? komisyon ne zaman toplanıyor?

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