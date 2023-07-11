Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 10:37
Aile bakanlığı Güvenlik

Son alımda atanıp işe başlayan oldu mu


Brcgms33
Aday Memur
11 Temmuz 2023 11:07
Bugün 2. Evrek teslim süresinin son günü. Henüze başlayan kimse yok diye biliyorum

Sükutet
Aday Memur
11 Temmuz 2023 11:25

2.evrak teslimi derken ? Süre mi uzatıldı acaba

Brcgms33, 2 saat önce
Bugün 2. Evrek teslim süresinin son günü. Henüze başlayan kimse yok diye biliyorum
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Arşiv/güvenlik soruşturması Aile Bakanlığı & İşkurTarım bakanlığı koruyucu giyimAile sosyal bakanlığı atamaDışişleri BakanlığıAile bakanlığı GüvenlikOrman genel müdürlüğü başlıyorumAtama İzinleriSGK Becayiş (Tek Başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)

Sözlük

karanlık 1 rüya 1 Evde kalmış kızların güzel olması 2 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 yabani ot 2 kapya biber 1 onu da dinlemem lazım 2 sude 2 la caida 1

Son Haberler

Askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandıDoktor çift kanser hastalarına yönelik 'karakılçık buğdayı' üretiyorElektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybettiNATO: Türkiye ile İsveç'in işbirliği üyelikten sonra kalıcı şekilde sürecekAnayasa Mahkemesi 13 Temmuzda ÖMK'yı görüşecek

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok