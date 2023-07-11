Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 10:43
Mutemetler Aydınlatsın

Sevgili mutemet arkadaşlar, bugün ayın 11 i meclisin keyfine kalırsak anlaşılan maaş zamlarının yasalaşması 12 veya 13 ünü bulacak. Maaşların hesaplanması ve bankaya yatırılması için son tarih nedir? Eğer gecikirse 15 inde zamsız maaş yatma ihtimali var mıdır? Meclis o kadar iyi çalışıyor ki beceripte bir iki yasayı doğru düzgün geçiremedi yaşadığımız durumlar kamera şakası gibi Allah herkese sabır versin.


volkanv38
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 10:45

diğer konuya da aynı şeyi yazdım buraya yapıştırayım. Tüm kurumlarda maaşlar yapıldı yasanın çıkmasının beklenmemesi konusunda zaten maliye bakanlığı talimat verdi çünkü daha bugün yasa meclisten geçecek birkaç gün içinde cumhurbaşkanı onaylayıp resmi gazetede yayınlanacak ardından maliye bakanlığının bu ödemenin nasıl yapılacağına dair genelge çıkartıp kbs nin ona göre tekrar düzenlenmesi gerekiyor bunlar yapıldıktan sonra kbs yeniden ek bordro yapılmak üzere açılacak anca o zaman 8000 tl lik ek ödeme ödenebilir hale gelecek. İnşallah kanun görüşmeleri uzamayıp bugün meclisten onaylanırsa haftasonuna kadar resmi gazetede yayınlanır pazartesi günü de diğer işlemler bitirilirse salı günü ek bordrolar yapılabilir. Tabi ek bordroların onaylanıp ödeme yapılması da yine birkaç günü bulur.


TakaNuri
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 10:50

Maaşları yaptık zaten. 8077 TL seyyanen zam ek bordro ile verilecek.


Argan35
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 11:57
Bu ek derslerin modülünde sorun mu var? Ödeme emri kısmında bir bakabilir misiniz?
TakaNuri, 2 saat önce

Maaşları yaptık zaten. 8077 TL seyyanen zam ek bordro ile verilecek.

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