Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?

Taban ücrete yansıması lazım dedi,eğer böyle olursa çok şey değişir zaten toplu sözleşme gereği memur ne kadar zam alıyorsa memur emekliside o oranı almalısı gerekiyor ama bu yasayı yapanlar imzaladıkları toplu sözleşmeye uymadılar kanun dışı bir uygulama söz konusu

Taban ücrete yansıması lazım dedi,eğer böyle olursa çok şey değişir zaten toplu sözleşme gereği memur ne kadar zam alıyorsa memur emekliside o oranı almalısı gerekiyor ama bu yasayı yapanlar imzaladıkları toplu sözleşmeye uymadılar kanun dışı bir uygulama söz konusu