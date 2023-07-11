Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 10:47
Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?

Sayın memur arkadaşlar pollanacılık vb gbi algılamayın lütfen sadece kanunen böyle bir ihtimal var mı onu merak ediyorum.

Yüzdelik zaten belli de hani seyyanenin başlangıç tarihi değişebilir mi?


TakaNuri
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 10:49

Hayır çünkü komisyonda olduğu gibi kabul edildi. Zaten bugün genel kurulda kabul edilir. Değişme ihtimali yok artık.


Medcezir.58
Aday Memur
11 Temmuz 2023 10:52

zam oranında değişklik olmaz belki seyyanen zam temmuz 1 den itibaren geçerli olması için önerge verilirse kabul edilebilir diye düşünüyorum.


ensonüye
Aday Memur
11 Temmuz 2023 11:04

Var.

MHP lideri şunları söyledi: "Emeklilerimizi yapılan yüzde 25 maaş zammı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir."


darkodark
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 11:05

Hani yüzde 1 de olsa " çok tepki var en azından şunu yapalım" diye düşünseler kanunen bir engel var mı?

TakaNuri, 2 saat önce

Hayır çünkü komisyonda olduğu gibi kabul edildi. Zaten bugün genel kurulda kabul edilir. Değişme ihtimali yok artık.


darkodark
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 11:07

Demek ki var.

Emekliye versinler tabii de Sayın Bahçeli memur maaşı için de bir şey dedi mi? Bizim yüzdelik zam da 25 bari olsa ve 1 temmuzda başlasa tüm zamlar

ensonüye, 2 saat önce

Var.

MHP lideri şunları söyledi: "Emeklilerimizi yapılan yüzde 25 maaş zammı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir."


ensonüye
Aday Memur
11 Temmuz 2023 11:08

Temel ücrete yapılsın demiş bu çok şeyi değiştirir.

darkodark, 2 saat önce

Demek ki var.

Emekliye versinler tabii de Sayın Bahçeli memur maaşı için de bir şey dedi mi? Bizim yüzdelik zam da 25 bari olsa ve 1 temmuzda başlasa tüm zamlar


darkodark
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 11:14

Memur için de mi değişir?

Ayrıca Sayın Bahçeli acaba bundan sonraki zammı kastetmiş olabilir mi, hani emekliye düzenleme yapılacak dendi ya?

ensonüye, 2 saat önce

Temel ücrete yapılsın demiş bu çok şeyi değiştirir.


TakaNuri
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 11:15

Genel kurulda tabiki bu ihtimal hukuken var. Ama yapmazlar.

darkodark, 2 saat önce

Hani yüzde 1 de olsa " çok tepki var en azından şunu yapalım" diye düşünseler kanunen bir engel var mı?


Anuşirvann
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 11:17

Bu saatten sonra hiçbir şey değişmez. Ama ocak ayında seçim öncesi yeni düzenlemeler olma ihtimali yüksek.


r.diyojen
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 11:19

kanun mecliste revize edilebilir, hukuken var.

ancak öncesinde talimat verilseydi değişebilirdi, kamuoyuna yansımış bir talimat yok.


Enes2312
Aday Memur
11 Temmuz 2023 11:20
Taban ücrete yansıması lazım dedi,eğer böyle olursa çok şey değişir zaten toplu sözleşme gereği memur ne kadar zam alıyorsa memur emekliside o oranı almalısı gerekiyor ama bu yasayı yapanlar imzaladıkları toplu sözleşmeye uymadılar kanun dışı bir uygulama söz konusu
darkodark, 1 saat önce

Memur için de mi değişir?

Ayrıca Sayın Bahçeli acaba bundan sonraki zammı kastetmiş olabilir mi, hani emekliye düzenleme yapılacak dendi ya?


darkodark
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 11:21

İşçilere verilen kadar zam belki verilir toplu görüşmede, buna ek olarak en fazla bayram ikramiyesi gelir başka gelmez bence

Anuşirvann, 1 saat önce

Bu saatten sonra hiçbir şey değişmez. Ama ocak ayında seçim öncesi yeni düzenlemeler olma ihtimali yüksek.


M Can
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 11:23

Bahçelinin bu çağrısından sonra, memurlar için olmasa da emekliler için % 30'a çekme yada seyyanen bir miktar ekleme gibi ufakta olsa bir olumlu değişiklik olur diye bekliyorum ben..


samet.by
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 11:34

çok zor artık. Islak ve kaygan bir yolda, Bile bile yokuş çıkmak gibi.

M Can, 1 saat önce

Bahçelinin bu çağrısından sonra, memurlar için olmasa da emekliler için % 30'a çekme yada seyyanen bir miktar ekleme gibi ufakta olsa bir olumlu değişiklik olur diye bekliyorum ben..


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
11 Temmuz 2023 11:44

Var! Genel kuruldan geçmez ve yasallaşmaz! Sende zam almamış olursun ve zam miktarı değişmiş olur. '0' TL olur!


Malatyalimemur78
Şef
11 Temmuz 2023 11:46
Memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz oluşu ve seyyanen zammın 14 günlük farkının ödenmemesi, kamu işçisinin maaşına yapılan zam ve çalışma barışının bozulması gibi önemli hususlarin hepsi gündem ve algı dışı bırakıldı. Çok başarılı bir şekilde yapıldı hem de. Emekliye çok düşük zam verildi, tüm dikkat buraya yoğunlaştırıldı. Şimdi genel kurulda belki MHP nin zoruyla emekli maaş zammına bir kaç puan eklerler, tamam süreç nikayete erer. Alkışlar kimin için ... ???

Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 12:10
Ya arkadaş adam doğruları söylüyor eksi veriyorsunuz adamın ne suçu var la:)
TakaNuri, 2 saat önce

Hayır çünkü komisyonda olduğu gibi kabul edildi. Zaten bugün genel kurulda kabul edilir. Değişme ihtimali yok artık.


Anuşirvann
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 12:12

8077 TL seyyanen zam toplu sözleşmenin neresinde var? Toplu sözleşme zammı sadece yüzde 6 ve üstüne enflasyon farkı var.

Enes2312, 1 saat önce
Taban ücrete yansıması lazım dedi,eğer böyle olursa çok şey değişir zaten toplu sözleşme gereği memur ne kadar zam alıyorsa memur emekliside o oranı almalısı gerekiyor ama bu yasayı yapanlar imzaladıkları toplu sözleşmeye uymadılar kanun dışı bir uygulama söz konusu

Aslantugg
Aday Memur
11 Temmuz 2023 12:17
Bunlardan cacık olmaz...seçimde gonderecektik olmadi

aktasonlıne
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 12:26

Toplu sözleşmeye göre memura verdiği 17,55 i alıyor zaten emekli. Burada Memura seyyanen verilen bir tutar var. Bunu emekliye vermek zorunda değil isterse verir. Taban aylığa eklenirse ise özellikle 5334 göre emekli olan memur doğrudan etkilenip maaşı artar.5510 dan emekliler ise yararlanamaz( Şuan 5510 dan sadece malulen emekli var) 5510 dan emekli olacaklar için taban aylığına eklenmesi çok önemlidir.Cari dönem prime esas kazancı artırır dolayısıyla ileride emeklilik için iyi olur. Taban aylığa eklenirse vergi matrahı da artar o eksi.

Enes2312, 1 saat önce
Taban ücrete yansıması lazım dedi,eğer böyle olursa çok şey değişir zaten toplu sözleşme gereği memur ne kadar zam alıyorsa memur emekliside o oranı almalısı gerekiyor ama bu yasayı yapanlar imzaladıkları toplu sözleşmeye uymadılar kanun dışı bir uygulama söz konusu
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