KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 11:15
2023/1 DHMİ 4619 mühendislik yazacak olanlar

Arkadaşlar ÖSYM 2023/1 ataması konusunda DHM 4619 kodu ile mühendisliği yazacak olanlar genel bilgileri mutlaka okusun ayrıca ingilizce şartı var, tabloda özel şart olarak göstermiyor ama sonra atama gerçekleşmez ve kadro yanar

Genel bilgilerdeki yazı şu şekilde :

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 4619 nitelik kodlarının kullanıldığı Mühendis

(Elektronik) ile 3293 ve 3297 nitelik kodlarının kullanıldığı Tekniker (Elektronik) pozisyonuna atanacak

adayların, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme

Yönetmeliğinin 21 inci maddesi kapsamında aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları

gerekmektedir&#894;

a) İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından en az 50 puan almış olmak veya Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca denkliği kabul edilen ulusal veya uluslararası düzeydeki

sınavlardan bu puana denk puan almış olmak,

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bulunan bir kurs merkezinden İngilizce dilinde orta düzey dil

eğitim sertifikasına sahip olmak,

c) Ortaöğrenimi ya da yükseköğrenimi sırasında İngilizce dilinde hazırlık sınıfı okumuş olduğunu

belgelemek.

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