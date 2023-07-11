Eş Durumunda İlçe Sağlığa geçiş hakkında yardım.!

Merhaba, herkese kolay gelsin.

Ben Hemşire olarak hastanede görev yapmaktayım, eşim ise İlçe Sağlıkta Ebe. İkimizde kadroluyuz.

Adana'ya tayin istiyoruz, fakat eşim ilçe sağlıkta çalışmak istiyor yine.

Sorum şu: ben iller arası ile Adana'ya geçsem, eşimde eş durumu yaparsa onu ilçe sağlığa verme durumu nasıl olur.? Pdc'ye bakılmaksızın zaten ilçe sağlığa vermek zorundalar diye bir yönetmelik veya hak var mı.?

( Bir arkadaşım öyle demişti çünkü, eşin mazeret ile geldiği için PDC dolu olsa bile ilçe sağlık kadrosuna vermeliler diye.)

Yoksa direk Hastaneye mi verirler.?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..