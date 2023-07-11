Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 11:26
İkinci üniversite MEBBİS işletme

Arkadaşlar merhaba. İkinci üniversite mezuniyetim oldu. Okula dilekçe verip işleteceğim. Sormak istediğim şey şu. Dilekçemde ayrıca belirtmem gereken bir husus olur mu? (derece kademe etkisi vb.)


erdem.k88
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 11:53
Ne öğretmenisiniz, hangi bölümü bitirdiniz hocam?
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