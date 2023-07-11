Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 11:34
Memura iade-i itibar manifestosu

arkadaşlar, son memur zammından sonra memur maaşları herkesin dilinde...

Ama maalesef tüm sosyal medya platformlarında kamu çalışanlarına karşı geçmişten kalan bir önyargıyla adeta bir karalama kampanyası yürütülüyor:

yok kamu çalaşanları vasıfsızmış

yok kamu çalışanları yatıyormuş

yok kamu çalışanları kendini geliştirmiyormuş vs vs bir sürü aşağılayıcı ifade. kpss'yi kazanamayan, kpss çalışmayı gözü almayan özel sektör çalışanları sürekli bizi karalamak peşinde.

Yabancı dilde üniversite sınavında türkiye 250.'si olup tercümanlık bölümü okumuş, bölümü birinci bitirmiş, kamuya da kpss'de branşında türkiye 6.'sı ve 96 yds ile atanmış bir tercüman olarak ben bu aşağılamalardan çok rahatsızım. Ve çoğunuzun da branşınızda derece yaparak atandığınızı çok iyi biliyorum.

Ve her zaman olduğu gibi memur sendikaları itibarımızı savunmak adına hiçbir şey yapmıyor.

Eğer bugünden sonra yeniden asgari ücret seviyesine dönüş yapmak istemiyorsak kamu çalışanları olarak itibarımızı yeniden kazanmak adına kendimiz mücadele etmeliyiz... Kamu çalışanlarının daimi şekilde iyi maaş almasını bu şekilde sağlayabiliriz.

Bu yolda argümanlarımız da şunlar olabilir:

1) Kamu çalışanlarının neredeyse hepsi kpss'de branşlarında aslanlar gibi derece yapmış, kendi branşının en önde gelen isimleridir. Asıl bu sınava girip iyi puan alamamış ya da sınava çalışmayı gözü almamış özel sektör çalışanlarının önemli bir bölümü kamu çalışanlarına oranla çok daha vasıfsız kişilerdir.

2) Bir insan, çalışabileceği en büyük kurumda çalışmayı hedefler. Türkiye'de devletten daha büyük bir özel sektör kuruluşu yoktur. Mesela bilmemne holding TC kültür ve turizm bakanlığından daha mı büyük?? Dolayısıyla kamu çalışanları bileklerinin hakkıyla Türkiye'nin en büyük kurumu olan devletin çalışanı olma ayrıcalığını kazanmışlardır. Türkiye'deki diğer özel kurum çalışanlarından daha iyi durumda olmaları, daha iyi maaş almaları gayet normal hatta elzemdir. Kamu çalışanı, sıradan bir firmayı temsil etmez, Türkiye'nin en büyük kurumu olan devleti temsil eder.

(Ayrıca Osmanlı'da da en iyi maaşı kamu çalışanları alırdı).


RurouniKenshin
Memur
11 Temmuz 2023 11:56

Tüm memur düşmanlarının validesini


r.diyojen
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 12:28

Katılıyorum, memurun ağırlığı kalmadı, bizim insanımız parasız insana saygı duymaz. Sefil memuru kimse umursamaz, sanayide bile yüzüne bakmıyorlar artık. memurun ağırlığı, itibarı devletin ağırlığı ve itibarıdır. kamu hizmeti almaya gelmiş vatandaş memura "acıyarak" bakarsa devletin kurallarını da hiyerarşisini de umursamaz.


dramati-kPCs
Şef
11 Temmuz 2023 12:33

Sendikaların etkin çalışması lazım lakin bırak etkin çalışmayı, bütün bunların memuru yıpratmak için kapsamlı ve planlı bir politika olup olmadığından çok da emin değilim. Memur bu sarı sendikalara üye olarak kendi bitişini hazırlıyor. İşte gördük, seçimler olmasa ve KK maaş çıkışı yapmasa şu an %17 veya %25 zamla yani asgari ücretin bir tık üstü, 14 bin civarı bir maaşla çalışıyor olacaktık. Bu büyük bir kayıp memurlar için. Memur geleceği için bu sarı sendika ve oluşumlarından istifa etmek zorundadır.

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