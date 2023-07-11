KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 11:44
2022/1 Bekçilik Atama

Biz tüm saglık işlemlerini bitirmemize rağmen yaklaşık 400 kisi 3 ayı geçkin bi süre zarfı içinde atama bekliyoruz. Nedenini bilen var mi ? 1800 kişi suan eğitime başladı ama biz 400 kisi ne imza attık ne de eğitime başladık daha ne kadar bekleriz bilgisi olan ?

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