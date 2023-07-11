2022/1 Bekçilik Atama

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Kubil ay
Çok Yazılan Konular
Pomem Hazırlığı Sürecinde Kaval Kemiği AğrısıParkur pomem pmyo30. Dönem pomem alımında kazanma ihtimalimiz daha mı yüksek sizceVücut Kitle EndeksiVücut kitle indeksi 27.09Parkur süresi31.Dönem Pomem ve Kpss PuanıPomem 30. Dönem mülakata kalan sayısı kalan sayısıPmyo-pomemLisans Kpss Kaç İle Başvurdunuz ?
Sözlük
Son Haberler
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktıAskeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandıDoktor çift kanser hastalarına yönelik 'karakılçık buğdayı' üretiyorElektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybettiNATO: Türkiye ile İsveç'in işbirliği üyelikten sonra kalıcı şekilde sürecek
Editörün Seçimi
işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok