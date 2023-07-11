Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 11:45
İl içi yer değiştirme

Merhaba,okulumda sınıf kapanmasından dolayı norm fazlası oldum.gecen hafta bilgi verildi.simdi il içi yer değişikliği yapmak istiyorum.okulda 3yilim dolmadı fakat norm fazlası olduğum için 3yil şartı aranmıyor.mebbiste hala bulundugum okulda görünüyorum,bu durumda da 3 yılım dolmamış görünüyor.ne yapmam gerekir

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