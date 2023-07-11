Kamudaki İdari Şeflerin Hakları ve Maaş Düzenlemesi

Şef ile memur arasında 800/850 lira ancak maaş farkı var, eğer memurun derecesi şef'den fazlaysa fark bile yok. Şeften fazla maaş alan memur var. Yani şef'in altındaki memur üstündeki şeften fazla alıyor. Böyle hiyerarşi olur mu. Şube müdürü ile şef arasında ise 6/7 bin maaş farkı var.

Şef maaşlarına acil düzenleme yapılması, Şube müdürü ile arasında ki maaş farkının azaltılması gerekiyor.

Bir memurun şef olması için hiç bir neden yok, neden risk ve sorumluluk alıp memur yetiştirmeye uğraşsın ki.

#şeflere acil düzenleme.