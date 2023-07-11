Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 11:49
Kamudaki İdari Şeflerin Hakları ve Maaş Düzenlemesi

Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama idari şefler olarak o kadar sessiz kaldık ki ne mühendis ne de doktorların onda biri kadar sesimiz çıkmıyor. Lütfen bu başlık altında toplanıp gereken aksiyonları alalım artık.


r.diyojen
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 12:21

Şef ile memur arasında 800/850 lira ancak maaş farkı var, eğer memurun derecesi şef'den fazlaysa fark bile yok. Şeften fazla maaş alan memur var. Yani şef'in altındaki memur üstündeki şeften fazla alıyor. Böyle hiyerarşi olur mu. Şube müdürü ile şef arasında ise 6/7 bin maaş farkı var.

Şef maaşlarına acil düzenleme yapılması, Şube müdürü ile arasında ki maaş farkının azaltılması gerekiyor.

Bir memurun şef olması için hiç bir neden yok, neden risk ve sorumluluk alıp memur yetiştirmeye uğraşsın ki.

#şeflere acil düzenleme.


r.diyojen
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 12:22

Dikkatli okumamış olanlar için ayrıca yazıyorum.

Şeften fazla maaş alan memur var..

teknik detayı yukarıda söyledim.

r.diyojen, 18 dk. önce

Şef ile memur arasında 800/850 lira ancak maaş farkı var, eğer memurun derecesi şef'den fazlaysa fark bile yok. Şeften fazla maaş alan memur var. Yani şef'in altındaki memur üstündeki şeften fazla alıyor. Böyle hiyerarşi olur mu. Şube müdürü ile şef arasında ise 6/7 bin maaş farkı var.

Şef maaşlarına acil düzenleme yapılması, Şube müdürü ile arasında ki maaş farkının azaltılması gerekiyor.

Bir memurun şef olması için hiç bir neden yok, neden risk ve sorumluluk alıp memur yetiştirmeye uğraşsın ki.

#şeflere acil düzenleme.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 temmuz güncel maaşlarMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"Seyyanen zam oransal olarak artacaktır.Memurlar.net Kamu Mühendisleri haberini bekliyoruzYa gereğini yap ya istifa et Ali YalçınMemurlar Neden Doyumsuz !

Sözlük

üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 ayakkabı 1 rüya 1 üzerlik otu 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 güne bir şiir bırak 4 böcekten korkan erkek 2 asosyal insanlar 1 sezen aksu çalıyor 4 çember 1

Son Haberler

Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktıAskeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandıDoktor çift kanser hastalarına yönelik 'karakılçık buğdayı' üretiyorElektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybettiNATO: Türkiye ile İsveç'in işbirliği üyelikten sonra kalıcı şekilde sürecek

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok