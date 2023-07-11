Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 12:10
Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesin

Sendika ücretlerini devlet ödediğinden bir çok memur sendika aidatını ek gelir kaynağı olarak görmektedir.(tıpkı ek mesai gibi) Hal böyle olunca memur sendika faaliyetleri ve memur haklarını koruyup korumadığı konusunda sendika kadar vurdumduymaz davranmaktadır. Hiç sendikal faaliyette bulunmayacak bir memur bile sendikaya üye olmaktadır. Hangi sendikaya üye olduğunu dahi bilmeyen memurlar vardır emin olun. Memur sendika aidatını kendi cebinden öderse sendikanın faaliyetlerini sorgular, toplu sözleşmelerde hak alıp almadığına bakar ve gerekirse sendikadan ayrılır, üye olmaz veya aynı sendikada üyeliğine devam eder. Sendikalar sessiz, memur sessiz haklar nasıl alınsın? Hele hele bazı memurların sendikaya üye olma hakkı bile yasa gereği yokken onların hakkını kim savunacak? Ey memur kardeşim, toplu sözleşmelerde hakkını alamıyorsan bunun sebebi sensin unutma!


r.diyojen
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 12:26

kesintilerin ( gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primlerinin) de aynı şekilde elden memur tarafından ödenmesi lazım. memurlar yapılan kesintilerin farkında değil.


E.Kayı Han
Editor
11 Temmuz 2023 12:35

Sendika aidatını zaten cebinden ödüyorsun. Maaşından kesinti yapılıyor.

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