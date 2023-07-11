KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2023 12:18
Kitap ihtiyacı olana kitap gönderimi

Merhaba arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT kaynak kitap ihtiyacı olan varsa elimde çeşitli yayınların konu anlatımı ve soru bankası kaynakları var, ayrıca eğitim bilimleri soru bankası var. İhtiyacı olan arkadaşa ücretsiz olarak vereceğim.

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Sözlük

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